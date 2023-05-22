Карьера полковника началась в 1992 году. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В уральском юридическом институте МВД РФ сменился начальник. На эту должность назначен полковник полиции Павел Капустюк. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Павел Капустюк закончил Восточно-Сибирский института МВД России. Свою карьеру в ОВД он начал еще в 1992 году. За это время полицейский успел поработать в Иркутской области главой отдел профессиональной подготовки управления кадров. С 2009 года занимал должность начальника Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД. Уже в 2012 году Павел Капустюк занял пост начальника факультета повышения квалификации Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД.

- Затем новое повышение - назначен на должность заместителя начальника Восточно-Сибирского института МВД по научной работе. С июля 2017 года по май 2023 года являлся начальником Восточно-Сибирского института МВД России, - отметил полковник Горелых.

Нового начальника коллеги встретили торжественной церемонией. Ее посетили много почетных гостей. В том числе представители органов местной власти и правоохранительных органов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru