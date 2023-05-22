Свердловчанин вернул деньги за купленное авто, находившееся в залоге у банка

Решить проблему удалось через суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин вернул себе деньги за купленную машину, которая находилась в залоге у банка. Авто несколько раз продавали. Об этом сообщили пресс-службе Свердловского областного суда.

Еще в 2016 году мужчина по имени Ильфат приобрел автомобиль Ford Focus у владельца, которого звали Родион за 330 тысяч рублей. Спустя два года свердловчанин продал машину женщине на десять тысяч дешевле. Однако уже в 2019 году к ней нагрянули судебные приставы.

- На основании определения Октябрьского районного суда Екатеринбурга о принятии обеспечительных мер в рамках гражданского дела о взыскании с Родиона Х. задолженности по кредитному договору приставы изъяли Ford Focus, - рассказали в суде.

Женщина обратилась в суд с иском к продавцу авто Ильфату. У мужчины взыскали стоимость автомобиля и проценты, всего он отдал больше 343 тысяч рублей.

В свою очередь мужчина обратился в суд с иском к Родиону. Сначала ему отказали в удовлетворении требований на возврат стоимости авто, процентов и затрат. Но мужчина обжаловал решение. На этот раз его иск частично удовлетворили. Мужчине удалось взыскать больше 342 тысяч рублей.

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