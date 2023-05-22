Фото: группа во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский»
В Каменск-Уральском разыскивают 22-летнего парня по фамилии Пятница. Его подозревают в мошенничестве.
- За совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), разыскивается Валерий Игоревич Пятница, 03.04.1997 года рождения, - сообщается в группе во «ВКонтакте» «МО МВД России Каменск-Уральский».
Молодого человека разыскивают сотрудники отдела уголовного розыска. Если вы знаете о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам: 02, 8(3439)32-23-15, 8-932-119-22-77 или 8-999-562-84-41
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