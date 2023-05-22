Женщинам не стоит злоупотреблять пенным напитком Фото: Борис КУДРЯВОВ

Хирург Александр Умнов рассказал о тяжелых последствиях употребления пива для женщин. Так, из-за употребления пенного напитка в два раза увеличивается вероятность развития онкологии молочных желез и половых органов. Об этом врач сообщил в беседе с изданием NEWS.ru.

Также пиво оказывает негативное влияние на гормональный фон женщины, из-за чего риск злокачественных опухолей резко возрастает. Женщина из-за нарушения гормонального фона рискует потерять возможность забеременеть, у нее могут исчезнуть месячные.

Ну, и, как добавил хирург Умнов, из-за частого употребления пива у женщины может появиться лишний вес, «мужеподобная внешность», так как у такой женщины повышается растительность на теле, кожа становятся дряблой, голос – грубым.

Вывод очевиден – отказаться от употребления пива.