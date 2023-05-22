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НовостиНа здоровье22 мая 2023 10:37

Хирург Умнов предупредил о вреде пива для женщин

Врач назвал тяжелые последствия хмельного напитка для женского организма
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщинам не стоит злоупотреблять пенным напитком

Женщинам не стоит злоупотреблять пенным напитком

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Хирург Александр Умнов рассказал о тяжелых последствиях употребления пива для женщин. Так, из-за употребления пенного напитка в два раза увеличивается вероятность развития онкологии молочных желез и половых органов. Об этом врач сообщил в беседе с изданием NEWS.ru.

Также пиво оказывает негативное влияние на гормональный фон женщины, из-за чего риск злокачественных опухолей резко возрастает. Женщина из-за нарушения гормонального фона рискует потерять возможность забеременеть, у нее могут исчезнуть месячные.

Ну, и, как добавил хирург Умнов, из-за частого употребления пива у женщины может появиться лишний вес, «мужеподобная внешность», так как у такой женщины повышается растительность на теле, кожа становятся дряблой, голос – грубым.

Вывод очевиден – отказаться от употребления пива.