Из Екатеринбурга запустили маршрут в поселок Растущий

В день автобус будет совершать четыре рейса в оба направления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга 22 мая запустили маршрут №100 в поселок Растущий Белоярского городского округа. Раньше регулярного сообщения с областным центром у населенного пункта не было.

- Специалисты учли сразу несколько коллективных просьб. С одной стороны, жители просили о возрождении курсировавшего раньше муниципального экспресса №01, который следовал от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до аэропорта Кольцово, - рассказали в департаменте информполитики региона. - С другой стороны, администрация Белоярского и жители Растущего просили об автобусе до Екатеринбурга.

Маршрут включает в себя старый экспресс-маршрут 01 от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово и новую часть - от аэропорта до Растущего. В день автобус будет совершать четыре рейса в оба направления. Он будет останавливаться на железнодорожном вокзале, улице Куйбышева, возле аэропорта, улице Трактовой, на повороте в поселок Исток и в поселке Растущий.

Стоимость проезда по всему маршруту составит 130 рублей, из поселка до аэропорта - 40 рублей, от вокзала до аэропорта - 100 рублей.

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