В Екатеринбурге 10 тысяч кубометров пластика из контейнеров отправили на переработку

Пластик отправляют на Широкореченский полигон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге региональный оператор с конца января собрал при помощи специальных сеток на контейнерных площадках 10 тысяч кубометров пластика, который отправлен на переработку. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас в разных районах Екатеринбурга установлены почти 1500 сеток для сбора пластика, каждая из которых вмещает в себя до 40 килограммов отходов из пластика. Как правило, такие сетки устанавливают там, где запущен раздельный сбор мусора.

Общий процент вторсырья доходит до 80% от общей массы отходов, поэтому его активно собирают. Больше всего пластика загружают жители Ленинского, Верх-Исетского и Кировского районов.

Отходы из сеток забирает отдельный мусоровоз, после чего отвозит пластик в мусоросортировочный комплекс «Широкореческий», где пластик прессуют в кипы и отправляют на переработку. Это помогает снизить нагрузку на полигоны.