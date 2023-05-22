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НовостиОбщество22 мая 2023 10:09

В Екатеринбурге 10 тысяч кубометров пластика из контейнеров отправили на переработку

Сетки на контейнерных площадках начали устанавливать с конца января 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пластик отправляют на Широкореченский полигон

Пластик отправляют на Широкореченский полигон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге региональный оператор с конца января собрал при помощи специальных сеток на контейнерных площадках 10 тысяч кубометров пластика, который отправлен на переработку. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас в разных районах Екатеринбурга установлены почти 1500 сеток для сбора пластика, каждая из которых вмещает в себя до 40 килограммов отходов из пластика. Как правило, такие сетки устанавливают там, где запущен раздельный сбор мусора.

Общий процент вторсырья доходит до 80% от общей массы отходов, поэтому его активно собирают. Больше всего пластика загружают жители Ленинского, Верх-Исетского и Кировского районов.

Отходы из сеток забирает отдельный мусоровоз, после чего отвозит пластик в мусоросортировочный комплекс «Широкореческий», где пластик прессуют в кипы и отправляют на переработку. Это помогает снизить нагрузку на полигоны.