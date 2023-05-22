Для тагильчан открыли горячую линию по вопросам доставки пенсий

Специалисты рассказывают о доставке пенсий по телефонам горячей линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионеры Нижнего Тагила получили возможность задать любые вопросы по доставке пенсий по телефонам горячей линии. На вопросы отвечают специалисты Почты России, отделения Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом пишет издание ТагилЛайф.

Вопросы жители Нижнего Тагила могут задать по телефону 8 3435 42 03 61. Специалисты предоставят всю необходимую информацию.

Также жители всей Свердловской области могут задать вопросы по доставке пенсий сотрудникам Почты России по телефону 8 343 227 04 39.

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