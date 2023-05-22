Женщина отдала мошенникам больше полумиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского 18 мая перевела мошенникам 583 тысячи рублей. Она могла лишиться большей суммы, но в ситуацию вмешались сотрудники полиции. Об этом пишет портал KU66.RU.

События развивались в торговом центре на проспекте Победы, где стражи порядка обратили внимание на женщину, которая долго находилась у банкомата, пытаясь совершить денежный перевод.

Полицейские подошли к горожанке побеседовать, и поняли, что сотрудница одного из градообразующих предприятий попалась на удочку аферистов.

Как выяснилось, еще 16 мая горожанке позвонила незнакомка, и сказала, что представляет портал госуслуг, и она получила заявку на смену абонентского номера. Сразу после этого с жительницей Каменска-Уральского связался по телефону «представитель Центробанка Константин», заявивший, что на горожанку оформлен кредит, и что теперь ей нужно переложить деньги на «безопасный счет».

Мужчина сказал, что горожанке никому нельзя сообщать об этом разговоре. После этого женщина перевела на указанный счет свои деньги, а потом подала заявку на кредит. 18 мая она получила деньги и пошла к банкомату переводить их мошенникам, где ее и заметили стражи порядка.