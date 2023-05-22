В Кольцово задержали москвичку с 68 килограммами дизайнерской одежды

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали в «зеленом» коридоре жительницу Москвы с 68 килограммами дизайнерской одежды. Она прилетела в столицу Урала из Дубая.

- Предпринимательница пояснила, что одежду собственного бренда везла из Москвы в Дубай для модельной фотосъемки. После, с дизайнерскими вещами прибыла в Екатеринбург, в гости, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - С таможенными правилами знакома частично, поэтому пассажирскую декларацию не заполняла.

В двух чемоданах у женщины были рубашки, комбинезоны, джемпера, толстовки, костюмы, кепки разных размеров и цветов с ценниками и лейблами. Всего 154 единицы товаров.

- Количество вещей, их характеристики и модельный ряд, указывают, что данная партия одежды не является товаром для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию, - объяснил и.о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Товары изъяты и отправлены на экспертизу. Женщине за административное правонарушение грозит штраф.

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