В Нижний Тагил пришла летняя жара Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижний Тагил на этой неделе придет настоящее летнее тепло. Об этом со ссылкой на синоптиков пишет издание TagilCity.ru.

Понедельник, 22 мая в Нижнем Тагиле днем +25 градусов, без осадков, ветер до 5 метров в секунду.

Вторник, 23 мая в городе до +28 градусов, осадков также не ожидается, безоблачно.

Среда, 24 мая в Нижнем Тагиле до +30 градусов, малооблачно, без осадков.

Четверг, 25 мая в уральском городе до +30, облачно, без осадков.

Пятница, 26 мая в Нижнем Тагиле + 30 градусов, безоблачно, осадки не ожидаются.

Суббота, 27 мая в Нижнем Тагиле до +32 градусов. Почти безветренно, осадков не будет.

Воскресенье, 28 мая в городе воздух прогреется до + 31 градуса.

Напомним, что в некоторых городах Свердловской области, включая Екатеринбург, наблюдается небольшой смог из-за лесных пожаров. Во второй половине этой недели на севере региона ожидаются дожди, возможны грозы.