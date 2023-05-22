В Ивделе ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды

Ремонтные работы запланированы на двух переездах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе 22 и 25 мая ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды. Рабочие будут проводить ремонтные работы.

- Будут производиться работы по вскрытию резинокордового настила для замены негодных шпал и скреплений, вырезке загрязненного балласта, проверке рельсов средствами дефектоскопии, - рассказали в администрации города Ивдель.

В понедельник, 22 мая ремонтные работы будут проходить на железнодорожном переезде 4 км перегона Першино-Пыновка (пересекает автодорогу г. Ивдель - п. Лесозавод по улице Рыночная). Здесь движение будет ограничено с 09:00 до 17:00.

В четверг, 25 мая, работы запланированы на железнодорожном переезде 142 км перегона Першино-Пыновка (пересекает автодорогу г. Ивдель - п. Лесозавод по улице А. Матросова). Они продлятся с 09:30 до 18:00.

Движение транспорта через железнодорожные переезды во время работ будет производиться по половине проезжей части дороги.

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