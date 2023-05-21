Свердловские больницы приняли участие в экологической неделе

Медики благоустроили территорию больницы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Персонал больниц Свердловской области принял участие в экологической неделе, которая проводится на Среднем Урале в рамках национального проекта «Экология».

За несколько дней уральские медики создали зеленую парковку, высадили кустарники для создания живой изгороди и собрали пять КамАзом с мусором. Об этом информирует Департамент информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Так, например, сотрудники привели в порядок территория регионального центра паллиативной медицинской помощи детям «Детский хоспис» Областной детской клинической больницы. Здесь собрали мусор, высадили живую изгородь.

Для машин доноров создали зеленую парковку специалисты областной Службы крови в Екатеринбурге. Здесь за счет специальной конструкции трава на газоне у парковки продолжает расти.

Сотрудники ЦГКБ №3 в Екатеринбурге собрали строительный мусор, который вывезли на КамАЗах. Ранее тут ремонтировали помещения контакт-центра, приемное отделение реабилитационного стационара, кабинеты поликлиники и склад.

В ЦГКБ №24 в Екатеринбурге провели масштабный субботник.