В администрации посчитали, что размер возмещения за магазин составит больше 10,6 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга подала в суд на сеть магазинов. Мэрия хочет получить от супермаркетов «Кировский» больше 10 миллионов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.

Магазин на улице Заводской изымают, как и другие помещения в доме. Здание планируют снести, поскольку улицу Татищева будут расширять. Иск мэрия подала на предприятие «Кировский», которое арендует помещение и управляет им. Третьим лицом по делу выступит компания «Лев», являющаяся юридическим лицом магазинов.

В администрации посчитали, что размер возмещения за магазин составит больше 10,6 миллиона. Однако, как сообщает портал Е1, владелец посчитал эту сумму низкой за торговый зал размером 275 квадратных метров.

- Мы предполагаем, что это касается спора по дому на Заводской, 30. Они любезно предложили купить наш объект за 30 тысяч рублей за квадратный метр. Мы совершенно не против, чтобы муниципалитет предложил нам равноценную площадь или рыночную цену, как написано в законе. В суде постараемся объяснить это, - объяснил Е1 владелец «Кировского» Игорь Ковпак.

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