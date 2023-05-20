В Екатеринбурге закроют пункт по оформлению ДТП

Причиной закрытия стал переезд в другое место Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вскоре закроется пункт по оформлению ДТП, который находится на улице Раевского, 13. Свою работу он завершает уже 23 мая. Причиной закрытия стал переезд в другое место. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

- Оформить ДТП автомобилисты могут в специализированных пунктах по следующим адресам: улице Третьего Интернационала, 15, улице Новинская, 13, улице Машиностроителей, 53 «а». Режим их работы – круглосуточный, - рассказали в градском ГИБДД.

Также автоинспекторы отметили, что у водителей есть возможность возместить ущерб при ДТП. Это можно сделать через страховую компанию по упрощенному порядку оформления.

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