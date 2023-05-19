В Верхотурье свердловчанина осудили за повторное вождение пьяным

Еще в мае 2022 года мужчину задерживали нетрезвым за рулем автомобиля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верхотурье местного жителя осудили за повторное пьяное вождение. Свердловчанину назначили 200 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Еще в мае 2022 года мужчину задерживали нетрезвым за рулем автомобиля. Тогда свердловчанин отделался административным наказанием. И в январе 2023 года ситуация повторилась.
- Передвигаясь на данном автомобиле в состоянии опьянения, осужденный был остановлен сотрудниками полиции на улице Нефтяников в поселке Калачик Верхотурского района, - рассказали в ведомстве.
Верхотурский районный суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением авто на год и восемь месяцев.
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