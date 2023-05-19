Обновленный музей пионерии открылся в Екатеринбурге

В музее представлены значки, пионерские галстуки, музыкальные пластинки и настольные игры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге после реконструкции открылся музей пионерии. Появился он еще в 2012 году. В здании обновили дизайн, оборудование и интерактивные панели. Открытие прошло 19 мая в 101-й день рождения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.

Музейные экспонаты включают в себя предметы быта сороковых-восьмидесятых годов прошлого века. Среди них можно найти значки, пионерские галстуки, музыкальные пластинки и настольные игры.

- В нашем музее полно и ярко раскрывается жизнь пионеров двадцатых-тридцатых годов, деятельность юных участников трудовых лагерей, а в военное время - девушек-бойцов МПВО, противопожарного полка, сандружины. Все экспонаты получены от ветеранов, желающих передать о своей юности потомкам, - отметила создательница проекта Виктория Беднова.

В области нет подобных экспозиций. А по России можно насчитать только три государственных музея истории пионерской организации.

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