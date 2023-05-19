На Урале выявили больше 1800 нарушений особого пожарного режима

Каждый день рейды проходят в частных секторах, садах и береговых и парковых зонах. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области выявлено более 1800 нарушителей особого противопожарного режима. Каждый день рейды проходят в частных секторах, садах и береговых и парковых зонах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Проверять территории выходят специалисты МЧС, полицейские и администрации муниципалитетов. С введения противопожарного режима было проведено 1895 рейдов. За это же время пожарные ликвидировали 784 возгорания сухой травы. Всего 940 административных дел было возбуждено и составлен 1841 протокол за несоблюдение требований.

- Мы напоминаем свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах, - добавили в региональном МЧС.

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