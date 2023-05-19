В Арамиле на месте бывшей свалки высадили деревья

Рекультивация территории проходила в несколько этапов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Арамиле высадили деревья на месте бывшей свалки бытовых и промышленных отходов. Озеленение прошло в рамках проекта «Чистая страна». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

За работой следил губернатор региона Евгений Куйвашев. А в мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Такая акция стала стартом процесса восстановления экологичного состояния земли.

- Рекультивация свалки в Арамиле началась в июне 2022 года, и работы были завершены досрочно, в декабре 2022 года. Итогом реализации проекта стало восстановление более пяти гектаров земель, на которых располагались 300 тысяч кубометров отходов различных видов и классов опасности, а также улучшено качество жизни более 173 тысяч жителей Свердловской области, – отметил Алексей Шмыков.

Рекультивация проходила в несколько этапов. Первым из них стало формирование полигона, затем установление системы дегазации. В завершение территорию покрыли плодородной почвой и засеяли землей.

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