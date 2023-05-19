В «Гринвиче» появится магазин с одеждой от отечественных дизайнеров

На площадке будут представлены 100 брендов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре «Гринвич» появится новый универмаг. В нем будет продаваться одежда отечественных дизайнеров. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Урал».

Всего на площадке будут представлены 100 брендов. А открытие магазина состоится уже в августе. Сейчас на месте проводится реконструкция двух этажей на площади трех тысяч квадратных метров.

Магазин будет состоять из нескольких зон. Также в универмаге размесят кофейню. Помимо этого, на площадке планируют проводить различные мероприятия. Часть дизайнеров уже готовятся к открытию, они начали отшивать новые коллекции.

- Для молодых дизайнеров это более легкий порог входа. Арендовать площади в крупных ТРЦ им самим сложно. Здесь мы хотим развивать экологичный бизнес и создавать условия фэшн-инкубатора. Контент, фотосъемки, развитие интернет-магазина, продвижение - это все мы берем на себя. От дизайнеров требуется лишь творчество, то есть их коллекции, - пояснил управляющий партнер проекта Леонид Корысткин.

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