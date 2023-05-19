На мужчину завели уголовное дело за кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге рецидивист обокрал магазин. Мужчина вынес из кассы несколько десятков тысяч рублей. Об этом сообщили отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел еще в декабре 2022 года. Ночью мужчина пробрался в магазин, забрал деньги, а потом поспешил скрыться. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в полиции.

Как высинилось, вором был 38-летний мужчина, который ранее уже был судим за грабеж. По предварительной информации, все украденные деньги он потратил на личные нужды. На рецидивиста завели уголовное дело за кражу. На данный момент его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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