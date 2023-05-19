В Екатеринбурге женщина дала позвонить незнакомке на улице и лишилась восьми тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 46-летняя женщина дала позвонить незнакомке на улице и лишилась сразу восьми тысяч рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что обнаружила странный перевод, который не совершала.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вышла на 21-летнюю подозреваемую.

- Ей оказалась ранее судимая за кражу местная жительница. Задержанная созналась в содеянном и при опросе пояснила полицейским, что совершила денежный перевод через смс-команду на свой банковский счет, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», теперь злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.