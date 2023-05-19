Целями данного мероприятия была отработка действий персонала в случае возникновения пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге спасатели провели учебную тревогу в бизнес-центре «Президент», который расположен на улице Бориса Ельцина. Во время этого мероприятия десяток огнеборцев ликвидировали условный пожар и вывели из здания несколько сотен человек.

В мероприятии участвовали порядка 10 свасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Целями данного мероприятия была отработка действий персонала в случае возникновения пожара, а также проведение спасательных работ подразделений. По итогам эвакуации из здания вывели 600 человек, один спасен, все цели и задачи выполнены, - рассказала «КП-Екатеринбург» старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району Елизавета Троицкая.

По итогам эвакуации из здания вывели 600 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что в Свердловской области почти две тысячи человек оштрафовали за нарушение особого противопожарного режима. Специалисты МЧС выявляют их при взаимодействии с полицией, администрациями муниципальных образований и лесниками.