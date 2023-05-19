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НовостиОбщество19 мая 2023 13:52

В Екатеринбурге спасатели провели учебную тревогу в бизнес-центре «Президент»

Они ликвидировали условный пожар и вывели из здания несколько сотен человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Целями данного мероприятия была отработка действий персонала в случае возникновения пожара

Целями данного мероприятия была отработка действий персонала в случае возникновения пожара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге спасатели провели учебную тревогу в бизнес-центре «Президент», который расположен на улице Бориса Ельцина. Во время этого мероприятия десяток огнеборцев ликвидировали условный пожар и вывели из здания несколько сотен человек.

В мероприятии участвовали порядка 10 свасателей

В мероприятии участвовали порядка 10 свасателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Целями данного мероприятия была отработка действий персонала в случае возникновения пожара, а также проведение спасательных работ подразделений. По итогам эвакуации из здания вывели 600 человек, один спасен, все цели и задачи выполнены, - рассказала «КП-Екатеринбург» старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району Елизавета Троицкая.

По итогам эвакуации из здания вывели 600 человек

По итогам эвакуации из здания вывели 600 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что в Свердловской области почти две тысячи человек оштрафовали за нарушение особого противопожарного режима. Специалисты МЧС выявляют их при взаимодействии с полицией, администрациями муниципальных образований и лесниками.

Все цели и задачи были выполнены

Все цели и задачи были выполнены

Фото: Алексей БУЛАТОВ