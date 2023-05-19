Китайское предприятие намерено создать исправительный центр в Невьянске

Китайские предприниматели намерены использовать труд уральских заключенных Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 мая представители ГУФСИН по Свердловской области и Лу Фэй - генеральный директор предприятия «Техномаш», которое входит в китайскую группу Hilong Group, обсудили создание в Невьянске нового исправительного центра для осужденных.

По информации издания TagilCity.ru, невьянское предприятие «Техномаш» специализируется на обслуживании и ремонте буровых инструментов для нефтяных труб.

Отметим, что в Свердловской области работают четыре исправительных центра, где отбывают срок осужденные, которые не имеют взысканий в колониях. Там осужденные имеют право на нормальный отдых во внерабочее время и видятся с родными.