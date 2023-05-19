Давление в системе подачи холодного водоснабжения в многоквартирных домах являлось слабым и нестабильным
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура выявила нарушения в работе МУП «Невьянский водоканал» после жалоб жителей домов №66 и 68 на улице Космонавтов на проблемы с холодной водой.
- Давление в системе подачи холодного водоснабжения в многоквартирных домах является слабым и нестабильным, что является нарушением Правил предоставления коммунальных услуг, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратура направила в Невьянский городской суд исковое заявление. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Теперь «Невьянский водоканал» обязан не позднее двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить жителей холодной водой. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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