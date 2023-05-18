Тагильчане отправили гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР

Фото: администрация Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила собрали несколько тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Груз прибудет в ЛНР и ДНР через несколько дней. Об этом сообщили в администрации города.

Вместе с мэрией к сбору вещей присоединились предприятия, тридцать общественных организаций и журналисты. Груз получат два подразделения, в которых служат тагильчане.

- От нас и в Луганске, и в Донецке и между ними разные полки и медучреждения получают помощь, обращается очень много жен, родителей, сестер и братьев мобилизованных даже из других городов, мы стараемся каждому помочь, - рассказала одна из жен мобилизованных Екатерина.

По словам женщины, жены участников СВО сами изготавливают сухпайки, в которые входят супы, каши, блиндажные окопные свечи, сухой душ. Помимо этого, жены планируют шить дождевики и плести маскировочные сети.

На этот раз уральцам удалось собрать средства гигиены, мобильные носилки, медикаменты, одежду и обувь, батарейки. Именно эти вещи просили военнослужащие. Поимо этого, в зону СВО отправился и особый груз для собаки по кличке Мобс, которая помогает бойцам. Для животного собрали сухой и влажный корм.

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