Личность подозреваемого оперативно установили и задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист угнал у местного жителя сразу два велосипеда. Пострадавший мужчина обратился в полицию и рассказал, что у него пропали сразу два байка марок Stels и Speciaiized, которые он оставил в подъезде дома на Амундсена.

Сумму причиненного ущерба он оценил в 20 тысяч рублей.

- Личность подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый за кражу местный житель. По его словам, он реализовал похищенные велобайки на улице за вознаграждение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сотрудники разыскивают похищенные велосипеды и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.