Свердловчанка отсудила у кооператива деньги из-за переработок

Женщине сделан перерасчет зарплаты за декабрь 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанка отсудила у кооператива «Колхоз имени Кирова» деньги из-за переработок. В Пышминском районе прокуратура защитила трудовые права сотрудников. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В прокуратуру обратилась свердловчанка, работающая разнорабочей. Она сообщила, что у нее и ее 200 коллег возникли проблемы с начальством. Люди перерабатывали, а деньги за работу в выходные и праздники не оплачивалась в двойном размере. А также женщину незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура председателю СПК «Колхоз имени Кирова» принесла протест на приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также внесла представление об устранении нарушений законодательства, - рассказали в прокуратуре.

После этого незаконное распоряжение о дисциплинарной ответственности было отменено. Помимо этого, с сотрудниками были заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. А женщине сделан перерасчет зарплаты за декабрь 2022 года. Двух начальников кооператива привлекли к дисциплинарной ответственности.

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