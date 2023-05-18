Суд Екатеринбурга признал недействительным диплом главы СБР Майгурова

Решение об этом вынесли заочно. Фото: пресс-служба СБР

В Екатеринбурге Кировский районный суд признал недействительным диплом о высшем образовании главы союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Решение об этом вынесли заочно.

Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа. Иск к Майгурову был зарегистрирован и принят к производству в марте. В числе ответчиков значились Сибирский университет физкультуры и спорта и Минобрнауки России.

Напомним, что в октябре прошлого года Виктор Майгуров был переизбран на пост нового президента Союза биатлонистов России (СБР) на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая состоялась в Москве.

Голосование стало тайным. Проголосовали все 54 делегата, 31 делегат поддержал именно Виктора Майгурова.