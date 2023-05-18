Ранее она не сбегала из дома. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В СНТ «Авиатор» под Екатеринбургом пропала 14-летняя девочка. Юлия Ситникова вышла из дома 18 мая и не вернулась. Теперь ее поисками занимаются полицейские. Ранее она не сбегала.

- Приметы разыскиваемой: худощавого телосложения, светлая кожа, волосы русые короткие, глаза карие, - уточнили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

На момент исчезновения она была одета в кофту синего цвета и джинсовые шорты.

- Проводится мероприятия по розыску несовершеннолетней, просим всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6) или 02 (102 по мобильному), - добавили в полиции.

Также в правоохранительных органах призвали девочку самостоятельно связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении.