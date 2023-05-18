Жители Каменска-Уральского подарили мошенникам 780 тысяч рублей

Люди часто беспечны по отношению к собственным сбережениям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники продолжают наживаться на неравнодушных жителям Каменска-Уральского. 15 мая в полицию города поступило сразу четыре заявления с жалобами на мошеннические действия, из-за которых горожане потеряли 780 тысяч рублей. Об этом пишет портал KU66.RU.

По словам стражей порядка, в одном из случаев горожанке сообщили, что она стала жертвой преступления, в другом человек получил заманчивое предложение, когда искал работу, в третьем горожанин совершал покупки через социальную сеть, еще в одной случае человек поделился данными своих банковских карт.

Стражи порядка напоминают, что жертвами мошенников становят люди любого возраста, поэтому нужно быть настороже всем. Не нужно общаться по телефону с посторонними людьми, не стоит сообщать личные данные и данные банковских карт, всегда стоит перепроверять поступившую информацию. Также стоит помнить, что легких способов заработать деньги в интернете нет.