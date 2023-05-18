Десятки тысяч жителей Ямала из-за долгов не могут покинуть Россию

Неоплаченные долги делают граждан невыездными
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за судебных задолженностей 27 796 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа не имеют возможности выехать за пределы России. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Размер задолженности, который ограничивает выезд за пределы страны, составляет не менее 30 тысяч рублей. В список исключений попадает ряд исполнительных производств. Например, о взыскании алиментов или же о возмещении морального вреда, который причинен совершенным преступлением. В таких случаях минимальный порог для ограничения составляет 10 тысяч рублей.
Погасить задолженности можно через Госуслуги, где есть сервис «Ход снятия ограничения выезда из России».
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru