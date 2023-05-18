Десятки тысяч жителей Ямала из-за долгов не могут покинуть Россию

Неоплаченные долги делают граждан невыездными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за судебных задолженностей 27 796 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа не имеют возможности выехать за пределы России. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Размер задолженности, который ограничивает выезд за пределы страны, составляет не менее 30 тысяч рублей. В список исключений попадает ряд исполнительных производств. Например, о взыскании алиментов или же о возмещении морального вреда, который причинен совершенным преступлением. В таких случаях минимальный порог для ограничения составляет 10 тысяч рублей.

Погасить задолженности можно через Госуслуги, где есть сервис «Ход снятия ограничения выезда из России».

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