Туристов стали в 1,5 раза чаще привлекать «космические» места Урала

Фото: Роскосмос, Сергей Корсаков

Весной интерес россиян к уральским местам, связанным с космической тематикой, увеличился почти в 1,5 раза к началу года. Одной из самых популярных локаций стала Коуровская обсерватория в Свердловской области. Сами свердловчане также увлеклись космосом – они стали в 2 раза чаще изучать Солнечную систему в режиме онлайн.

На всплеск подобной активности, в том числе, могла повлиять премьера фильма «Вызов» –первой картины в истории кинематографа, снятой в космосе.

Согласно анализу обезличенных данных с базовых станций МегаФона, обслуживающих территорию космических мест, приезжать к единственной на Урале астрономической обсерватории возле станции Коуровка в Свердловской области стало в 1,5 раза больше туристов. В список вошел и глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича, который стали на 30% чаще выбирать ценители внеземных фотосессий. Подросло внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге – именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина.

Повышенной популярностью стало пользоваться место падения метеорита – к берегу озера Чебаркуль на Южном Урале в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года. Среди уральцев наибольший интерес к этой территории проявили челябинцы, свердловчане и югорчане. Среди туристов из других регионов страны чаще всего сюда наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.

«Туристическая привлекательность нашего региона растет, а путешественники все чаще выбирают для поездок нетривиальные места. Неизменными спутниками в дороге выступают смартфон и мобильный интернет – это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, фотоотчеты и стримы. Для удобства жителей и гостей региона мы запустили и модернизировали более ста базовых станций, что сделало работу сети ещё устойчивее», – рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.

Свердловчане в целом стали больше интересоваться космосом. Востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику и изучить спутники земли, выросла в 2 раза. Наибольшая динамика зафиксирована к ресурсам, где можно в режиме реального времени смотреть на Солнечную систему, звезды, движение планет и комет.