Полицейские нашли мужчин, похитивших человека в Екатеринбурге

Полицейские раскрыли подробности «похищения» на Ботанике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские нашли мужчин, похитивших 16 мая человека на улице Родонитовой,18 в Екатеринбурге. Оказалось, что они возвращали знакомого домой.

- Они пояснили, что накануне к ним обратилась их знакомая, сообщившая о том, что ее 36-летний муж несколько дней злоупотребляет спиртным и отсутствует дома, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Женщина попросила разыскать супруга и вернуть домой.

Мужчины не стали отказывать в просьбе. Они нашли мужа знакомой возле ломбарда. Он был очень пьян. Мужчины попытались уговорить его поехать с ним, а когда тот отказался силой посадили в машину, довезли до дома и передали жене.

- Претензий по поводу его доставления домой гражданин не имеет, - отметили в полиции.

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