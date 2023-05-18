Коллекторы звонили женщине и представлялись приставами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за навязчивые звонки оштрафовали микрофинансовую организацию. Коллекторы звонили женщине, представлялись приставами и требовали погасить задолженность ее сына.

- Было установлено, что позвонившее лицо, в ходе телефонного разговора представилось сотрудником Федеральной службы судебных приставов и осуществляло взаимодействие по вопросам взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у ее сына, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

При этом сотрудники организации звонили ей с номера официально не зарегистрированного на компанию, чтобы уйти от административной ответственности.

Специалистами ГУФССП России по Свердловской области проведена проверка. В итоге микрофинансовую организацию «МКК СКОРФИН» привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц. Компания выплатит штраф 300 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru