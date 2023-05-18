В Екатеринбурге за день сгорели два BMW

Возгорания произошли в разных районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 мая за день сгорели два BMW. Сначала иномарка вспыхнула на улице Черняховского. Сообщение пожарным поступило в 17:12.

- На площади один квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля BMW. Пожар потушен в течение четырех минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Второе возгорание произошло в 21:03 на улице Мраморской. Там огонь BMW Х5. Пламя также повредило моторный отсек автомобиля на площади один квадратный метр. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

О пострадавших не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru