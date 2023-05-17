Свердловский зоо-волонтер спас кошку, просидевшую на ели несколько дней

Кошка несколько дней сидела на ели. Фото:«ЗооСпас в Екатеринбурге»

Екатеринбургский зоо-волонтер спас кошку, просидевшую на ели несколько дней. Евгений Зенков приехал в соседний город, чтобы помочь животному. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Вечером 15 мая мужчина прибыл в Первоуральск, чтобы помочь кошке, сидевшей на елке. По совам очевидцев, животное провело там несколько дней. Елка, на которой находилась кошка, оказалось невысоким, но густым, из-за чего животное было сложно найти в ветках.

- Продравшись сквозь еловую чащу, добираюсь почти до вершины и вижу в ветвях гнездо - это согласуется с имевшейся информацией, что тут жили сороки. Это оказалась кошка. Пушистая, в колтунах, окрас «Невская Маскарадная». Она сидела как в некой чаше в этом гнезде, и с земли увидеть ее было совершено исключено, - делится волонтер.

Животное оказалось ласковым. Фото:«ЗооСпас в Екатеринбурге»

Евгений Зенков снял животное с ветки и положил в мешок. Спустившись с высоты, стало ясно, что кошка ласковая и спокойная. Заявительница оставила ее у себя дома на ночь. Утром животное все же выпустили на улицу.

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