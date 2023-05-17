В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась школа №24

Ремонтные работы длились девять месяцев. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Шарташе 17 мая после капитального ремонта открылась школа №24. На торжественное мероприятие прибыл градоначальник Алексей Орлов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонтные работы длились девять месяцев. За это время была выполнена перепланировка, усилили конструкции и заменили инженерный сети. Помимо этого, были отремонтированы фасад здания и кровля. Школу оснастили современной техникой и новой мебелью. Рядом со зданием появились зоны для занятия спортом.

До ремонта износ здания достигал 70 процентов. Сейчас же в школе появились гончарные кабинеты, обновили спортзал, библиотеку и медиацентр. Теперь в школе можно печатать газеты, снимать новости и создавать сувениры.

- Финансирование капитального ремонта осуществлялось за счет бюджетов разных уровней по схеме 50 на 50: половина необходимых средств была выделена из городского бюджета, вторая половина – из федерального и областного. 1 сентября 2023 года обновленная школа примет 350 учеников, –отметил мэр.

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