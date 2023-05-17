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НовостиОбщество17 мая 2023 14:53

В реках Свердловской области до критических отметок упал уровень воды

Пик половодья пришелся на конец марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Аналитики сайта опубликовали диаграммы уровня воды в Исети, Пышме, Чусовой, Туре, Нице и Тавде

Аналитики сайта опубликовали диаграммы уровня воды в Исети, Пышме, Чусовой, Туре, Нице и Тавде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реках Свердловской области до критических отметок упал уровень воды. Такими данными с сервиса Allrivers поделился в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Александр Пулин.

- Пик половодья пришелся на конец марта - начало апреля, что на 3-4 недели раньше средних показателей. При этом объем был крайне низким, и уже к середине апреля гидропосты отмечали абсолютные минимумы уреза воды, - пишет специалист.

Аналитики сайта опубликовали схемы уровня воды в Исети, Пышме, Чусовой, Туре, Нице и Тавде, только в последней показатели были оптимальными.

- Последние 5-7 лет уровни грунтовых вод «верхних водоносных горизонтов» стабильно снижались. В колодцах и скважинах снижение максимальных в году уровней грунтовых вод составляло от 0.5 до 1.0 м за указанный период, - добавляет Александр Пулин.