В Екатеринбурге паровозик из парка Энгельса восстановили и передали в коллекцию музея

При реконструкции пришлось осваивать многие технологии, из прошлого. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

В Екатеринбурге паровозик, который раньше стоял в парке Энгельса, восстановили и передали в коллекцию музея узкоколейных железных дорог. Этот локомотив хорошо знаком жителям уральской столицы.

- В процессе реставрации перед специалистами стояла задача не только воссоздать первоначальный облик паровой машины, но и восстановить ее до ходового состояния, - уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Как оказалось, при реконструкции пришлось осваивать многие технологии, применявшиеся в 30-е годы прошлого века: например, клепку и чеканку при ремонте барабана котла.

При этом в Ночь музеев паровоз будет выставлен на открытой площадке ДЖД. По особым случаям его можно будет увидеть «на ходу»: например, он уже участвовал в торжествах ко Дню Победы.