В Нижнем Тагилу осудили женщину, зарезавшую прохожего по пути из магазина

Сначала женщина пыталась придумать версию, что пострадавшего ранил кто-то другой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили 35-летнюю местную жительницу, которая зарезала прохожего, будучи нетрезвой. Инцидент произошел еще в августе 2020 года. Женщина решила пойти в магазин, чтобы купить себе шоколадку, по пути до торговой точки она повздорила с прохожим.

- На почве ссоры женщина пришла в квартиру, выложила только что приобретенную плитку шоколада, выбрала самый большой из имевшихся у нее кухонных ножей и вновь вернулась на улицу. Здесь она возобновила конфликт с мужчиной и причинила ему множественные ранения, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Сначала женщина пыталась придумать версию, что пострадавшего ранил кто-то другой, но быстро призналась в содеянном.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за плечами у этой тагильчанки уже имелись судимости за разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков.

По решению суда она проведет в колонии общего режима больше девяти лет.