Жителей Екатеринбурга атакуют черные мошки

Черных мошек заметили на детских площадках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга в середине мая пожаловались на черных мошек, которых особенно много в Юго-Западном районе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Жители района говорят, что мошки появились внезапно и сразу в большом количестве, их много на детских площадках. Раньше такого явления в Екатеринбурге не наблюдали.
Специалисты говорят, что для человека такие мошки опасности не представляют. Скорее всего, в район они прилетели из большого лесопарка, который расположен рядом.
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