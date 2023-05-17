Жителей Екатеринбурга атакуют черные мошки

Черных мошек заметили на детских площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в середине мая пожаловались на черных мошек, которых особенно много в Юго-Западном районе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Жители района говорят, что мошки появились внезапно и сразу в большом количестве, их много на детских площадках. Раньше такого явления в Екатеринбурге не наблюдали.

Специалисты говорят, что для человека такие мошки опасности не представляют. Скорее всего, в район они прилетели из большого лесопарка, который расположен рядом.

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