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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:23

Жителей Екатеринбурга атакуют черные мошки

Больше всех достается тем, кто живет в Юго-Западном районе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Черных мошек заметили на детских площадках

Черных мошек заметили на детских площадках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в середине мая пожаловались на черных мошек, которых особенно много в Юго-Западном районе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Жители района говорят, что мошки появились внезапно и сразу в большом количестве, их много на детских площадках. Раньше такого явления в Екатеринбурге не наблюдали.

Специалисты говорят, что для человека такие мошки опасности не представляют. Скорее всего, в район они прилетели из большого лесопарка, который расположен рядом.

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