Закончить работы планируют до 10 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге к 300-летию города отремонтируют фасады железнодорожного вокзала. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает московская компания РТК.
Подрядчиков для работ ищут с помощью двух лотов. Согласно опубликованных в них информации, за ремонт фасада основного здания готовы заплатить 16 миллионов рублей, а пристройки - 11, 8 миллионов рублей.
Рабочим будет необходимо заменить водосточную систему, отремонтировать кровлю, а также обновить колонны, откосы и балясины, поддерживающие поручни перил лестниц и балконов.
Прием заявок завершится 17 мая. Закончить работы планируют до 10 августа.
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