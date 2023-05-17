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НовостиОбщество17 мая 2023 6:41

В Екатеринбурге к 300-летию города отремонтируют фасады железнодорожного вокзала

На работы потратят больше 27 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Закончить работы планируют до 10 августа

Закончить работы планируют до 10 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 300-летию города отремонтируют фасады железнодорожного вокзала. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает московская компания РТК.

Подрядчиков для работ ищут с помощью двух лотов. Согласно опубликованных в них информации, за ремонт фасада основного здания готовы заплатить 16 миллионов рублей, а пристройки - 11, 8 миллионов рублей.

Рабочим будет необходимо заменить водосточную систему, отремонтировать кровлю, а также обновить колонны, откосы и балясины, поддерживающие поручни перил лестниц и балконов.

Прием заявок завершится 17 мая. Закончить работы планируют до 10 августа.

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