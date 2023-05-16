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НовостиОбщество16 мая 2023 15:45

В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму

На нем обсуждались главные вопросы по обеспечению безопасности в регионе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На нем обсуждались главные вопросы по обеспечению безопасности в регионе

На нем обсуждались главные вопросы по обеспечению безопасности в регионе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором обсуждались главные вопросы по обеспечению безопасности в регионе.

- Полпред Президента Владимир Якушев отметил, что в УрФО выстроена эффективная система по противодействию террористической и экстремистской деятельности. Оперативные службы взаимодействуют друг и с другом, работают на опережение, - уточнили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

При этом начальник регионального УФСБ Игорь Николаев подчеркнул, что скоординированная работа по противодействию терроризму является залогом успешного решения вопросов безопасности.

- По результатам совещания выработаны меры, направленные на совершенствование организации информирования жителей о работе органов власти и силовых структур в области профилактики терроризма, - добавили в ведомстве.