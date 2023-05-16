Ветераны ЛИУ-23 из Сосьвы, потерявшие свои дома при пожаре, получили дополнительные выплаты

Как оказалось, деньги дошли до 12 человек. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Ветераны ЛИУ-23 из Сосьвы, потерявшие свои дома при пожаре в конце апреля, получили дополнительные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Как оказалось, материальную помощь собрали сотрудники ФСИН всей России

Как оказалось, деньги дошли до 12 человек. При этом сейчас идет активное восстановление поселка, вместо сгоревшей больницы ФСИН планируется возведение нового учреждения на 300 рабочих мест.

- Ранее в Сосьве начальник ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров встретился с сотрудниками и работниками ЛИУ-23. Он довел до них решение Президента России о восстановлении уничтоженного огнем лечебно-исправительного учреждения, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Кроме того, ранее состоялась встреча главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с жителями Сосьвы. Напомним, что крупный природный пожар уничтожил более 100 домов.