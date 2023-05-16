Стелу трудовой доблести установят в центре Каменска-Уральского в конце сентября. Фото: проектная документация

В центре города Каменск-Уральский в сентябре 2023 года должны появиться новый сухой фонтан и стела Трудовой доблести. Об этом пишет портал KU66.RU.

В скором времени мэрия города проведет торги на выполнение работ, связанных с двумя проектами. На реализацию проекта по стеле потратят 178,7 миллиона рублей.

Кроме самой стелы нужно будет оборудовать светомузыкальный фонтан и несколько архитектурных элементов. Здесь же появятся закрытая площадка, пандус, новые гранитные ступени, газоны и цветники. Также будет создана система освещения объектов. Деревья, которые находятся рядом с местом, где установят стелу и фонтан, сохранят.

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