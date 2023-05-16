В Екатеринбурге рецидивист отобрал у девушки золотое кольцо и сбежал

Пострадавшая оценила сумму ущерба в 10 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 38-летнего рецидивиста, который ограбил 22-летнюю местную жительницу и сбежал. Девушка обратилась в полицию и рассказала, что днем 14 мая к ней подошел неизвестный, сорвал с руки золотое кольцо и скрылся.

Пострадавшая оценила сумму ущерба в 10 тысяч рублей.

- Личность преступника установили быстро, предполагаемый налетчик задержан. Им оказался ранее уже неоднократно судимый за грабеж и кражу 38-летний не работающий местный житель, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник свою причастность к совершенному преступлению, он рассказал, что успел продать ювелирное изделие. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый помещен под стражу.