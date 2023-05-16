Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость16 мая 2023 12:17

В Сургуте открыли первую дорогу, которую помог построить бизнес

Это участок на проспекте Комсомольский
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новая дорога соединила новую жилую застройку с центром города

Новая дорога соединила новую жилую застройку с центром города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте открыли движение на первой дороге, построенной по концессионному соглашению, то есть с привлечением частных денег. Это участок на проспекте Комсомольский от улицы Кайдалова до улицы Федорова. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Этот участок построила частная компания, которая взяли в банке кредит на условиях инфраструктурной ипотеки. По концессии эта компания будет содержать дорогу в течение пяти лет.

На этом участке заменено не только дорожное полотно, но и все инженерные сети – ливневка, электроснабжение, канализация, система водоснабжения, светофоры и остановочные комплексы.

Новый участок дороги обеспечил транспортную доступность новых микрорайонов.