В Сургуте открыли первую дорогу, которую помог построить бизнес

Новая дорога соединила новую жилую застройку с центром города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте открыли движение на первой дороге, построенной по концессионному соглашению, то есть с привлечением частных денег. Это участок на проспекте Комсомольский от улицы Кайдалова до улицы Федорова. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Этот участок построила частная компания, которая взяли в банке кредит на условиях инфраструктурной ипотеки. По концессии эта компания будет содержать дорогу в течение пяти лет.

На этом участке заменено не только дорожное полотно, но и все инженерные сети – ливневка, электроснабжение, канализация, система водоснабжения, светофоры и остановочные комплексы.

Новый участок дороги обеспечил транспортную доступность новых микрорайонов.