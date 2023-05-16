Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге девушка хотела украсть колготки и подралась с продавцом. Она вырвала сотруднице, заметившей кражу и пытавшейся ее остановить, клок волос. Инцидент произошел в магазине на улице Белореченской.

- Девушка хотела украсть колготки, - рассказали подписчики группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Вскоре ее пристегнули наручниками, пока ждали Росгвардию. Следом сотрудница пошла снимать побои и писать заявление.

Происходящее в магазине попало на видео. На кадрах видно в том числе, как девушку приковали наручниками к перилам в помещении. Кроме того, слышно, как она сказала полицейским, что она «после этого не будет жить» и, что она жалуется на то, что ей больно руку.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что на девушку составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение».

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