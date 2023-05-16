Здание бывшего кинотеатра «Колизей» отреставрируют за 178 млн рублей

Деньги на реставрацию здания будут выделать постепенно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание бывшего кинотеатра «Колизей» отреставрируют за 177,9 миллионов рублей. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Согласно документу, подписанному главой Екатеринбурга, деньги будут выделены из городского бюджета.

В 2023 году на реконструкцию здания будет направлено 6,323 миллиона рублей, в 2024 году - 100 миллионов рублей, в 2025 году - 70 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году в здание переехал коллектив театра «Провинциальные танцы». Это один из первых хореографических театров в России. Они выступают в России и мире с 1990 года и шесть раз получали Национальную театральную премию «Золотая Маска».

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