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НовостиОбщество16 мая 2023 9:19

Здание бывшего кинотеатра «Колизей» отреставрируют за 178 млн рублей

Деньги на работы выделят из городского бюджета
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Деньги на реставрацию здания будут выделать постепенно

Деньги на реставрацию здания будут выделать постепенно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание бывшего кинотеатра «Колизей» отреставрируют за 177,9 миллионов рублей. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Согласно документу, подписанному главой Екатеринбурга, деньги будут выделены из городского бюджета.

В 2023 году на реконструкцию здания будет направлено 6,323 миллиона рублей, в 2024 году - 100 миллионов рублей, в 2025 году - 70 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году в здание переехал коллектив театра «Провинциальные танцы». Это один из первых хореографических театров в России. Они выступают в России и мире с 1990 года и шесть раз получали Национальную театральную премию «Золотая Маска».

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