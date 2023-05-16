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НовостиОбщество16 мая 2023 8:35

Трем медикам из Свердловской области присвоено звание «Заслуженный врач РФ»

Указ о присвоении им звания подписал президент
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Лев Кардапольцев трудится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения 30 лет. Фото: департамент информполитики

Лев Кардапольцев трудится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения 30 лет. Фото: департамент информполитики

Трем медикам из Свердловской области - заведующим отделениями областной клинической больницы №1 Елене Борецкой и Льву Кардапольцеву, а также завотделением больницы Асбеста Александру Бодунову присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в департаменте информполитики региона.

Елена Борецкая работает в отделении диализа более 33 лет. В 2016 году назначена заведующей отделением диализа СОКБ №1. Является главным внештатным специалистом Минздрава Свердловской области по оперативной нефрологии.

Лев Кардапольцев трудится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения 30 лет. В 2017 году его назначили главой отделения. Кроме того, с 2012 года он является главным внештатным специалистом регионального Минздрава по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

Александр Бодунов работает в больнице Асбеста с 1994 года. В 2011 году в горбольнице было организовано урологическое отделение, которое он возглавил. Отделение дважды признавалось лучшим в области.

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